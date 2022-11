Kultowy Mercedes AMG SL - jak zmieniał się na przestrzeni lat? Sporo zmian, duch ten sam

Od tego się zaczęło – 300 SL

70 lat temu Mercedes-Benz zaprezentował wyjątkowy samochód wyścigowy. Był to Model 300 SL, który szybko zaczął gromadzić na swoim koncie liczne sukcesy, między innymi podwójne zwycięstwo w 24-godzinnym wyścigu Le Mans. Pod jego maską pracowała jednostka napędowa generująca 170 KM, która później została wzmocniona o dodatkowe 10 KM. Choć dziś może się to wydawać niewiele, to pamiętajmy, że mówimy o roku 1952. Na kanwie sukcesów modelu wyścigowego oraz za namową importera Mercedesa w USA, producent zdecydował się skonstruować seryjną wersję modelu SL. Był to rok 1954.

Mercedes 300 SL Racing z 1952 fot. Mercedes

SL – czyli super lekki

SL to akronim od "Super Leicht", co oznacza "super lekki". Niewielka masa ma bezpośredni związek z charakterystycznymi dla tego modelu drzwiami podnoszonymi do góry. W jaki sposób? Konstrukcję samochodu oparto na nowatorskiej ramie wykonanej ze stopu aluminium i magnezu, która była jednocześnie klatką bezpieczeństwa. Ważyła zaledwie 50 kilogramów i to właśnie ona wymogła umieszczenie zawiasów drzwi na dachu.

Karl Kling i Hans Klenk, zwycięzcy rajdu Carrera Panamericana w 1952 r. fot. Mercedes-Benz

7 generacji – 70 lat. To ten sam duch, tylko w innym ciele

Mercedes-Benz SL (obecnie Mercedes-AMG SL) to najdłużej produkowany samochód sportowy. Jego historia jest o kilka lat dłuższa nawet od Porsche 911. W tym czasie motoryzacja zmieniła się diametralnie. Czy najnowsza generacja kultowego Mercedesa również? Pod względem konstrukcyjnym i technologicznym – na pewno. Ale czy pod względem charakteru doszło tutaj do rewolucyjnej przemiany? Raczej nie.

Zdarza się, że producenci aut potrafią całkowicie zmienić nie tylko charakter danego modelu na przestrzeni lat, ale nawet rodzaj jego nadwozia. W przypadku sportowego SL to nie miało miejsca. Producent pozostał wierny założeniom. Lekka i inteligentna konstrukcja tworzy idealny duet z mocnym układem napędowym. Skoro już przy tym jesteśmy – jak na przestrzeni lat zmieniały się silniki?

Od 105 do 585 KM – jak na przestrzeni 70 lat zmieniały się jednostki napędowe?

Mercedes-Benz 190 SL (W121), to pierwsza generacja roadstera, która ujrzała światło dziennie zaraz po premierze wersji ze sztywnym dachem, czyli w 1955 roku. Wielkość silnika można rozpoznać już po oznaczeniu modelu. 1,9 litra oraz 105 KM mocy. To najsłabsza jednostka napędowa w tym zestawieniu. W wersji coupe, którą później zastąpiła odmiana 300 SL Roadster, montowano 6-cylindrowy silnik o oznaczeniu M 198, którego moc wynosiła 215 KM.

Mercedes 190SL Fot. Mercedes

W międzyczasie pojawiały się jeszcze silniki o pojemnościach 2,3 litra i 2,8 litra, które generowały odpowiednio 150 i 170 KM. Jednak kilka lat później, dokładnie w 1973 roku zadebiutowała odmiana 450 SL z 8-cylindrowym motorem, który dzięki znacznej pojemności generował spory moment obrotowy.

Już wtedy model SL oferował szeroką gamę silnikową jak na tamte czasy. Prawdziwa rewolucja przyszła jednak nieco później, wraz z kolejną generacją – R129. Na przestrzeni lat, generacja ta była oferowana w 13 odmianach silnikowych. Od V6 i R6 o mocy 204 i 190 KM, przez 8-cylindrowe jednostki o mocach sięgających nawet 381 KM, aż po trzy odmiany V12. Pierwsza z nich zadebiutowała w 1993 roku w modelu o oznaczeniu SL 60 AMG i krzesała 394 KM. 5 lat później pojawiły się wersje SL 70 AMG oraz 73 AMG. Jednostki o pojemnościach 7 oraz 7,3 litrów generowały odpowiednio 496 oraz 518 KM.

W kolejnych generacjach pod maskę trafiały silniki o pojemności od 3,0 do 6,2 litrów. Rekordową mocą mógł pochwalić się SL 65 AMG Black Series (R230) produkowany w latach 2008-2011. 6-litrowy motor V12 oferował 661 KM. Taka moc pozwalała rozpędzić auto do pierwszej setki w 3,9 sekundy. Warto o tym wspomnieć, bo najnowsza generacja w topowej odmianie, choć napędzana mniejszą jednostką, osiąga 100 km/h szybciej – w 3,6 sekundy.

Mercedes SL 65 AMG Fot. Mercedes | Mercedes SL 65 AMG

Nowoczesna technologia – lepsze osiągi

Najnowszy Mercedes-AMG SL w topowych odmianach może być napędzany 8-cylindrowym silnikiem w układzie V o pojemności 4,0 litrów. Dwie turbosprężarki pozwalają na osiągnięcie mocy rzędu nawet 585 KM i 800 Nm momentu obrotowego. To pozwala wnieść osiągi na niebotyczny poziom. Prędkość maksymalna może wynosić 315 km/h. Choć silnik jest mniejszy niż w poprzednich generacjach, to jednak cały układ napędowy wraz z 9-stopniową przekładnią potrafią efektywniej przenieść moc na koła, zapewniając niesamowite wrażenia z jazdy.

Mercedes-AMG SL 2022 Mercedes-Benz

Z nawiązaniem do legendy

Przez lata wygląd SL-a zmieniał się znacząco. Początkowo bardzo obłe i okrągłe kształty zaczęły stawać się coraz bardziej zadziorne i kanciaste. Okrągłe światła z pierwszych generacji przerodziły się w późniejszych latach wręcz w prostokątne reflektory. Nowe tysiąclecie przyniosło powrót do okrąglejszych kształtów i łagodniejszych linii. Najnowsza generacja wciąż zachowuje sylwetkę i proporcje ikonicznego roadstera, ale jest tym razem wyważonym połączeniem zadziornych kształtów oraz ładnych krągłości.

Nie zabrakło także smaczków. Trapezoidalny grill nawiązuję do legendarnej wersji z lat 50, ale to nie jedyne nawiązanie. W atrapie chłodnicy znajduje się 14 lamelek – dokładnie tyle samo co w wyścigowej wersji 300 SL z 1952 roku.

Mercedes-AMG SL (R232) Fot. Mercedes

Mercedes-AMG SL utrzymuje ducha roadstera

Mercedes AMG SL zachowuje pierwotny charakter roadstera. Miękki dach, mocna jednostka napędowa, smukłe i opływowe kształty. W odróżnieniu od poprzednich generacji, zastosowano konfigurację siedzeń 2+2, ostatnio obecną w R129 z 1989 roku. Nie brakuje mu jednak najnowszych rozwiązań technologicznych, takich jak system MBUX najnowszej generacji, systemy wspomagające kierowcę czy wyświetlacz centralny, którego położenie można regulować. Nowością są także fotele wielokonturowe z trzema programami masażu.