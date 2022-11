AMG ma 55, a SL prawie 70. Chodzi o lata. Tradycja "jeden człowiek - jeden silnik" wciąż aktualna

Aktualne czasy zapiszą się w historii motoryzacji jako moment przełomowy. Jesteśmy właśnie świadkami prawdziwej rewolucji, a samochody wjeżdżają w erę silników elektrycznych. Elektryfikacja dosięgła wszystkich segmentów, ale to nie oznacza niczego złego, co najlepiej udowadnia AMG, które łączy to co w sportowych autach najlepsze. I tych kultowych sprzed lat, i tych z przyszłości.

AMG wyznacza trendy już od 55 lat

Trudno o bardziej ikoniczne litery niż AMG. Każdy fan motoryzacji doskonale wie, co one oznaczają - najlepsze sportowe modele w swojej klasie. Niemcy swoją renomę budują już od 55 lat. W tym roku hucznie obchodzą swój jubileusz. AMG narodziło się w 1967 r., jako zakład założony przez inżynierów Hansa Wernera Aufrechta i Erharda Melchera, a po 55 latach działalności dalej umacnia swoją pozycję jako niezwykle ceniona marka samochodów sportowych i wyczynowych – poprzez liczne sukcesy w sporcie motorowym oraz rozwój wyjątkowych aut drogowych.

Teraz to sportowy oddział Mercedesa, w którym pracuje aż 2000 pracowników. Każdemu przyświeca hasło "Driving Performance". Sam producent tłumaczy, że jego główne atuty to najnowocześniejsza technologia i pasja do dynamicznych, emocjonujących produktów.

W portfolio AMG znajduje się ponad 50 modeli o mocy od 306 do aż 843 KM. Z przeróżnych segmentów - od wygodnych SUV-ów i limuzyn po stricte wyczynowe modele jak AMG GT. Do tego dochodzą sukcesy w motorsporcie. AMG i Lewis Hamilton na wiele lat zdominowali przecież Formułę 1.

Mercedes-AMG C63 S E Performance Fot. materiały prasowe Mercedes-Benz

Wtyczka nie oznacza końca emocji. To kolejny poziom emocji!

AMG nie przespało nowej ery w motoryzacji. A wręcz przeciwnie. Jednym z najnowszych modeli Mercedesa jest imponujący zasięgiem, wyposażeniem i przestronnością EQE SUV. Premierowy samochód od razu trafił do specjalistów w Affalterbach.

Efekt? Aktualnie topowa wersja EQE 53 4Matic+ SUV ma ponad 600 KM i 950 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Jednak w specjalnym trybie Race Start and Boost te wartości chwilowo wzrastają do ok. 690 KM i 1000 Nm. Elektryczny SUV przyspiesza wtedy do 100 km/h w zaledwie 3,5 sekundy, a prędkość maksymalna to 240 km/h.

To dopiero rozgrzewka. W niedalekiej przyszłości pojawią się także całkowicie niezależne modele AMG z napędem akumulatorowym; będą one oparte na nowej, w pełni samodzielnie opracowanej architekturze dla pojazdów elektrycznych AMG.EA.

Mercedes-Benz EQE SUV Fot. Mercedes-Benz AG

Mercedes-AMG SL to dowód, że AMG ma model dla każdego

Jednocześnie w ofercie Mercedesa znajdziemy zupełnie nowego SL-a. Z potężnym silnikiem V8 i niepowtarzalnym charakterem legendarnego roadstera. Co ciekawe, do wyboru są dwie wersje ośmiocylindrowego silnika - 55 o mocy 476 KM oraz 63, w której moc to aż 585 KM. Rodzinę uzupełnia 381-konny SL 43, a to nie ostatnia wersja, którą AMG szykuje.

Kultowy SL obchodzi w tym roku swoje okrągłe urodziny: dokładnie 70 lat temu w Stuttgarcie światło dzienne ujrzał wyścigowy samochód sportowy 300 SL, który niemal z miejsca stał się legendą. Oznaczony wewnętrznie jako W 194 zapewnił Mercedesowi szereg sukcesów w najważniejszych wyścigach świata. W 1954 r. zadebiutował produkcyjny sportowy model 300 SL z serii W 198, z uwagi na swoje niezwykłe drzwi zwany "Gullwingiem". Kolejnymi kamieniami milowymi w historii SL-a były: Pagoda W 113 (1963-1971), R 107 (1971-1989) oraz R 129 (1989-2001).

Historia Mercedesa SL Fot. Mercedes

Najnowsze technologie w legendarnym roadsterze

Teraz SL po raz pierwszy w swojej historii dostał napęd na cztery koła. Inteligentny układ AMG Performance 4MATIC+ łączy w sobie zalety różnych koncepcji napędu: w pełni zmienny rozdział momentu obrotowego pomiędzy przednią i tylną osią zapewnia optymalną trakcję aż do fizycznych granic. Kierowca może również liczyć na wysoką stabilność prowadzenia oraz wysoki poziom bezpieczeństwa – w każdych warunkach. Standardem jest aktywna tylna oś skrętna.

W wariancie SL 63 4MATIC+ debiutuje innowacyjne zawieszenie AMG ACTIVE RIDE CONTROL z aktywną hydrauliczną stabilizacją przechyłów. Największą innowacją są tu aktywne elementy hydrauliczne, które zastępują konwencjonalne mechaniczne stabilizatory i w ułamku sekundy kompensują ruchy nadwozia nowego SL-a.

Pod maskę SL-a trafiło czterolitrowe, podwójnie doładowane V8. Kultowy silnik jest ręcznie montowany w siedzibie firmy w Affalterbach, zgodnie z zasadą „jeden człowiek, jeden silnik". Każda jednostka jest podpisana przez odpowiedzialnego inżyniera. Topowa wersja ma 585 KM mocy i 800 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Dostępny jest już od 2500 obr./min. Osiągi Mercedesa-AMG SL 63 4MATIC+ to 3,6 s do 100 km/h i 315 km/h prędkości maksymalnej.

W ofercie dostępna jest jeszcze 476-konna V-ósemka i bazowa wersja 2.0 o mocy 381 KM. Z czasem dołączy do nich potężny napęd hybrydowy AMG E PERFORMANCE, który połączy znakomite osiągi z wysoką efektywnością.

AMG z optymizmem może patrzeć w przyszłość

Mercedes SL od wielu generacji był bardzo dojrzałym luksusowo-sportowym kabrioletem. Dzięki temu właściciel nie nudzi się nim zbyt szybko. Zawsze miał skomplikowany charakter, nienaganny styl i był trudny do przyporządkowania do jakiejkolwiek klasy. Stanowił klasę samą w sobie. Na 70. lecie istnienia tego modelu i z okazji 55. rocznicy powstania AMG, sportowa marka Mercedes-Benz wzięła go pod swoje skrzydła. Teraz każda wersja SL jest firmowana przez Mercedesa-AMG.

To krok więcej niż symboliczny. Wiele osób narzeka, że prawdziwa motoryzacja się kończy, ale AMG SL to najlepszy dowód, że to nieprawda. Na rynku jest miejsce i dla klasycznych, spalinowych modeli i oszałamiających elektryków nowej ery.

Salon AMG to jedyne miejsce, gdzie mogą obok siebie stać limuzyna EQE 53 4MATIC+ (100 km/h w zaledwie 3,3 s...), prawie równie szybki EQE SUV, AMG GT 4-drzwiowe Coupe 63 S E Performance z zespołem hybrydowym napędowym plug-in o innowacyjnej koncepcji, rozwijającym moc systemową 843 KM, przepiękny SL 63 4MATIC+, ponad 400-konny hot hatch A 45 czy terenowa ikona G 63.

Mercedes-AMG GT 63 4-door Coupe S E Performance Mercedes-Benz