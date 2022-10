Co Bydgoszcz, Szczecin i Wrocław mają wspólnego z Mercedesem SL? Więcej niż myślisz

Co się kryje pod tym stwierdzeniem? Mercedes-AMG SL to model ceniony przez koneserów za wiele cech: sportowe korzenie, piękną historię i wyjątkową wszechstronność, ale nie nie jest oczywistym wyborem na rynku luksusowych sportowych aut. Żeby go kupić, trzeba mieć nie tylko sporo pieniędzy, ale równie dużo fantazji.

Niektórzy lubią bardziej rzucać się w oczy, kiedy jeżdżą drogim sportowym autem. Inni podążają za tłumem i kupują to, co sąsiedzi. Mercedes-AMG SL nigdy nie jest przypadkowym wyborem — to auto dla prawdziwych koneserów motoryzacji. Kupując go, nabywamy kawałek jej historii.

Dzieje Mercedesa SL zaczęły się od sukcesów w sportach samochodowych i są związane z osobą genialnego inżyniera Rudolfa Uhlenhauta. Wkrótce później koncern ze Stuttgartu zdecydował się przekuć sukces sportowy w komercyjny. Z powodzeniem robi to do tej pory.

Mercedes-AMG SL jest ikoną, ale trzeba się trochę znać na motoryzacji, żeby go docenić. Zauważyliście, że zmieniła się jego nazwa? Po 70 latach pod swoje skrzydła SL-a wzięła sportowa marka Mercedes-AMG z Affalterbach. Teraz każda z wersji roadstera jest przez nią firmowana. Przewodzi im flagowy model Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+.

Gdzie można pojechać tak wyjątkowym autem? Postanowiliśmy wybrać nieoczywiste, ale wyjątkowe miejsca w trzech miastach Polski. Samodzielnie sprawdziliśmy, co słychać w Szczecinie, udając się tam czerwonym SL-em. Pozostałe lokalizacje również rekomendujemy, ale ich zbadanie pozostawiamy wam.

Teatr Letni w Szczecinie fot. ŁK

Bydgoszcz — European Best Destination 2020

W Polsce jest wciąż niedoceniana, a za granicą porównuje się ją do Amsterdamu. W 2020 roku Bydgoszcz znalazła się na 10. miejscu konkursu "European Best Destination", jako jeden z najlepszych europejskich kierunków na urlop w 2020. Pokonała Rzym czy Minorkę, a my ją niesłusznie omijamy.

Szklane spichrze nad Brdą

Jednym z jej symboli są spichrze wzdłuż wybrzeża Brdy. To właśnie stare budynki magazynowe zainspirowały warszawskich architektów Włodzimierza Muchę i Andrzeja Bulandę do zaprojektowania budynku BRE Banku. Dziś mieści się tam mBank, a szklane spichrze od lat uznawane są za jedną z ikon architektury polskiej przełomu XX i XXI wieku. Łączą w sobie nowoczesność z przeszłością i świetnie odnoszą się do charakteru miejsca.

Przystań miejska na Wyspie Młyńskiej

Od 2013 roku dumą Bydgoszczy jest przystań miejska na Wyspie Młyńskiej. Jej nowoczesny design zachwycił zarówno znawców, jak i internautów. Jedni, jak i drudzy podkreślają, że architektom z pracowni APA ROKICCY udało się stworzyć obiekt efektowny wizualnie, a także atrakcyjny i wygodny dla mieszkańców.

Wyspa Młynska w Bydgoszczy Fot. Roman Bosiacki / Agencja Wyborcza.pl

Dolina Dolnej Wisły

Bydgoszcz to zielone miasto, które stanowi wyspę wśród lasów, jednak jeśli chcemy uciec od miejskiego zgiełku, wybierzmy się do Doliny Dolnej Wisły. To zakątek, który urzeka swą malowniczością i różnorodnością. Na terenie wsi Gadęcz możemy podziwiać wapienne jaskinie - „Bajka I" i „Bajka II", w gminie Dobrcz dwa drewniane kościoły: św. Marii Magdaleny z 1699 r. we Włókach oraz Niepokalanego Poczęcia NMP w Kozielcu, a w Chrystkowie – zwanymi Nadwiślańskimi Niderlandami – ślady mennonitów – osadników przybyłych tu z Holandii w dobie reformacji.

Wrocław — doceniany za granicą

Stolica Dolnego Śląska zachwyca architekturą i niepowtarzalnym klimatem, nic dziwnego, że nasze polskie miasto doceniane jest za granicą. Ostatnio dziennikarz "Daily Mail" zachęcał Brytyjczyków, aby odwiedzili jarmark bożonarodzeniowy we Wrocławiu. Może dzięki temu mieszkańcy Krakowa wreszcie odetchną z ulgą? To nie koniec pochwał dla Wrocławia: rok temu został doceniony przez użytkowników TripAdvisor, a dwa lata temu dziennikarze CNN napisali o znakomitej architekturze tego miasta.

Amerykanie wyróżnili gotycki Ratusz Staromiejski, uznając go za najbardziej znany budynek w mieście. Docenione zostały również Uniwersytet Wrocławski, katedra św. Jana Chrzciciela oraz Panorama Racławicka. Do tej listy dodajcie nasze propozycje.

Pawilon Czterech Kopuł

Powstał na cześć rosnących w potęgę Niemiec na początku XX wieku. W latach 50. ubiegłego stulecia Wytwórnia Filmów Fabularnych wykorzystywała ten budynek jako atelier. Od 2009 roku pawilon przejęło Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Jest wpisany na listę UNESCO.

Architekt Hans Poelzig zaprojektował jednokondygnacyjny budynek, który składa się z czterech skrzydeł. W części środkowej każdego z nich umieszczono kopułę.

Pierwszy dzień wiosny na Wyspie Słodowej Fot. Tomasz Szambelan / Agencja Wyborcza.pl

Concordia Design na Wyspie Słodowej

Wyspa Słodowa to wyjątkowe i fascynujące miejsce na mapie Wrocławia, od kilku lat jej perłą w koronie jest Concordia Design — nowoczesne centrum kreatywności i biznesu. To przykład kreatywnego połączenia historii z przyszłością. Czteropiętrowa kamienica, choć pamiętająca jeszcze XIX wiek i jako jedyna przetrwała zawieruchę wojenną na wyspie, nie została wpisana do rejestru zabytków.

Fakt ten wykorzystali architekci z holenderskiej firmy MVRDV, którzy z historycznego wyglądu kamienicy zachowali fasadę, która płynnie przechodzi w nową, minimalistyczną część budynku – przeszkloną i otwartą. Można rzec, że obiekt ma „dwie twarze". Od strony Ostrowa Tumskiego patrzymy na jej bardziej dostojną odsłonę (zachowana fasada ze zdobieniami), a od strony Wyspy Słodowej bardziej nowoczesną (część przeszklona). Na ostatnim, piątym piętrze Concordia Design znajduje się punkt widokowy.

Uroczysko Wrzosy zapewni kontakt z dziką naturą

Jadąc pomiędzy miejscowościami Wrzosy-Rudno, możemy odwiedzić Uroczysko Wrzosy i zapomnieć o cywilizacji. Rezerwat ten jest rozległy, bogaty w trasy rowerowe i zwierzynę. Nie zdziwmy się, gdy z zagajnika wyłoni się jeleń, a drogę przebiegnie nam sarna czy lis. Znajdziemy tu także wiele cennych wpisanych na czerwoną listę gatunków ze świata roślin. Poza świergotem ptaków, które towarzyszyć nam będą podczas wyprawy, usłyszymy też rechot żab, dla których mokradła są idealnym miejscem do bytowania.

Szczecin — w księdze rekordów Guinnessa

Szczecin położony w zachodnio-północnym rogu Polski ma wiele do zaoferowania. Od lat symbolami Szczecina są Wały Chrobrego wraz z Muzeum Narodowym, Zamkiem Książąt Pomorskich i katedrą pw. św. Jakuba. W 2005 roku do księgi rekordów Guinnessa zostało wpisane Kino Pionier jako najstarsze nieprzerwanie działające kino na świecie. W ubiegłym roku jednak zostało zdetronizowane przez Eden Theatre w La Ciotat na południu Francji oraz State Theatre w Waszyngtonie. Co jeszcze warto zobaczyć?

Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ fot. ŁK

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza

Nowym symbolem miasta stał się budynek Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza. Warto tu zajrzeć nawet wtedy, gdy nie jest się melomanem. Powstał w miejscu, gdzie przed wojną stał Konzerthaus, popularny ośrodek kultury tamtych czasów (rozebrano go w 1962 roku). Gdy oddano go do użytku w 2014 roku, szybko okrzyknięto go „ikoną miasta". Obiekt budzi wiele skojarzeń. Dla jednych kształt przypomina szczyty XIX-wiecznych kamienic, inni widzą raczej organy. Autorem projektu jest studio Barozzi Veiga z Barcelony, ale kryją się za nim również polskie architektki: Agnieszka Samsel i Marta Grządziel oraz Jacek Lenart z polskiej pracowni Studio A4.

Teatr Letni. Jeden z najpiękniejszych amfiteatrów w Europie

Teatr Letni w Szczecinie doczekał się modernizacji, dzięki której bez kompleksów może konkurować z najlepszymi europejskimi amfiteatrami. Za projekt odpowiadała renomowana pracownia Flanagan Lawrence z Londynu, ale znów wykonał go polski architekt Przemek Kołodziej. Dowiedzieliśmy się o tym, od samego autora, kiedy go poznaliśmy.

Przemek postawił sobie za zadanie, żeby obiekt harmonijnie wpisał się w strome zbocze Doliny Niemierzyńskiej, parkowy drzewostan i jezioro Rusałkę. To kolejny przykład na umiejętne wykorzystanie historii budynku i wyeksponowanie jego atutów. Architekt zachował charakterystyczny łuk, w który wpisał w nowe zadaszenie. Niektórzy porównują je do cienkiej warstwy mgły, która spływa po zboczu.

Teatr Letni w Szczecinie fot. ŁK

Rozlewiska Odry i wyspa Paula Robiena

W okolicy Szczecina można odetchnąć od miejskiego zgiełku, podpatrując życie ptaków w rozlewiskach Odry. Dostrzeżemy tu czaple i kormorany. Jeśli zaś chcemy jeszcze bardziej zanurzyć się w ptasim świecie, możemy wyruszyć do Doliny Dolnej Odry – to najdalej na zachód wysunięta ostoja w kraju i jedna z największych (rozciąga się na obszarze 60 tysięcy hektarów).

Możemy tu podziwiać bieliki, nurogęsi, czaple czy kanie. Na wyspie Mienia, położonej na skraju Jeziora Dąbie mieszkał pierwszy niemiecki ekolog, Paul Robien. Poświęcił życie badaniom ornitologicznym i stworzył tam swoją samotnię. Na wyspie przetrwał II wojnę światową, zginął dopiero z ręki czerwonoarmisty.

Gdy zapuścicie się w te tereny pod koniec sierpnia, niech nie zdziwią was donośne porykiwania jeleni. Wtedy zaczynają się ich gody. Samce jeleni, czyli byki, ryczą, a samice odpowiadają im ględzeniem. Możecie tu także spotkać daniele, gronostaje czy borsuki.

Wszystkie opisane wyżej miejsca, są mało znane, ale bardzo fascynujące. Wcale nie trzeba tam jechać kabrioletem. Niezależnie od środka transportu po dotarciu do celu, będziecie zauroczeni widokiem. Gorąco zachęcamy: sprawdźcie nasze propozycje ikon architektury i przyrody w trzech polskich miastach.

Rozlewiska Odry w Szczecinie fot. ŁK

Rozlewiska Odry w Szczecinie, jez. Dąbie Małe fot. ŁK