Oszczędny w mieście i skuteczny w terenie. Czy da się to połączyć w jednym aucie?

Toyota Yaris Cross to najmniejszy SUV w ofercie Toyoty. Jest blisko spokrewniony z bestsellerowym Yarisem i zbudowano go na wydłużonej platformie TNGA-B. Co to oznacza dla kierowcy?

Swoimi wymiarami idealnie wpisuje się w szybko rozwijający się segment małych crossoverów i SUV- ów B. Yaris Cross ma 418 cm długości, 176,5 cm szerokości oraz 159,5 cm wysokości, a rozstaw osi mierzy 256 cm. Jest to więc poręczne i wygodne w codziennym manewrowaniu po mieście autko, które potrafi zaskoczyć swoją przestronnością.

Miejsca na tylnej kanapie jest pod dostatkiem, a bagażnik bez problemu pomieści sporo bagaży. W zależności od wersji, jego pojemność waha się od 320 do 397 litrów. W tak kompaktowym samochodzie to znakomity wynik.

Toyota Yaris Cross fot. Toyota

Bogate wyposażenie i przemyślana kabina

Pomysł na ergonomiczną i dobrze wykonaną kabinę znamy z Yarisa. Wygoda obsługi zasługuje na najwyższą ocenę. Wszystko mamy pod ręką, a projektanci nie ulegli modzie na usuwanie z wnętrza przycisków i przełączników. Mimo że Yaris Cross może być wyposażony w naprawdę spore ekrany (z nową wersją systemu multimedialnego), to wciąż najważniejszymi funkcjami zarządzamy za pomocą fizycznych przycisków. Za to zawsze należy się plus.

Tak samo jak za sprytnie zagospodarowane wnętrze, w którym nie brakuje uchwytów na kubki, pojemnych kieszeni w drzwiach, podłokietnika, indukcyjnej ładowarki czy przydatnej półki na drobiazgi.

Sam system multimedialny jest nowoczesny i ma kilka zaawansowanych funkcji. Bez zająknięcia dogada się także ze smartfonami. Dzięki Apple CarPlay lub Android Auto na ekran samochodu przeniesiemy najważniejsze aplikacje naszego telefonu. A w wyższych wersjach zrobimy to bezprzewodowo.

Co ważne, Toyota nie każe swoim klientom dopłacać do najważniejszych punktów wyposażenia. Już w dwóch otwierających cennik wersjach Toyota oferuje bardzo dużo. W bazowym Active m.in.: asystenta utrzymania pasa ruchu (LTA), system automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall), układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów, system multimedialny Toyota Touch 2 z kolorowym ekranem dotykowym (7") oraz klimatyzację.

Warto zainteresować się wersją Comfort. Poszerza ona wyposażenie m.in. o: kamerę cofania, światła przeciwmgielne w technologii LED, inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu, trójramienną kierownicę obszytą skórą, gałkę dźwigni zmiany biegów obszytą skórą i 16-calowe felgi aluminiowe z oponami 205/65 R16. Dla wielu kierowców to w zupełności wystarczające wyposażenie. A w cenniku znajdziemy jeszcze dwie wyższe odmiany: Executive i Adventure.

Napęd AWD-i fot. Toyota

Idealny mieszczuch zaskoczy cię poza miastem

Kompaktowe wymiary i bogate wyposażenie sprawiają, że Toyota Yaris Cross znakomicie odnajdzie się w mieście. Kierowcę zachwyci też niskim spalaniem. W hybrydowej wersji z napędem na przód zużywa średnio od 4,4 l/100 km, a w wariancie AWD-i od 4,7 l/100 km.

No właśnie... Yarisa Cross Hybrid można zamówić w dwóch wariantach.

Yaris Cross ma 17 cm prześwitu, co pozwala mu mierzyć się z wyzwaniami miasta, ale też zjechać z głównych dróg pod miastem bez ryzyka uszkodzenia auta. Krótkie zwisy dodatkowo zwiększają terenowe zdolności tego miejskiego, rodzinnego samochodu. Z napędem AWD-i to zaskakująco sprawne auto także poza miastem. Szutry, nieduże przeszkody błotne i wodne nie stanowią dla tego auta wyzwania. Ponadto zastosowany asystent zjazdu pomaga w kontrolowanych warunkach zjechać bez potrzeby operowania gazem czy hamulcem.

AWD-i – jak w ogóle działa taki napęd?

Układ hybrydowy przy przedniej osi składa się z silnika benzynowego i elektrycznego oraz generatora ładującego baterię trakcyjną. Silnik napędzający tylną oś, który wraz z systemem hybrydowym tworzy AWD-i, jest trzecią jednostką elektryczną w aucie. Pracą tych urządzeń zarządza sterownik PCU za pośrednictwem przekładni hybrydowej i konwertera, dzięki któremu można stosować mocniejsze silniki elektryczne przy utrzymaniu tej samej mocy i pojemności baterii.

Efekt? Hybrydy Toyoty mogą poruszać się ze znaczną prędkością w trybie elektrycznym, a apetyt na paliwo SUV-a z AWD-i nie odbiega znacząco od wersji z napędem na przód.

W trakcie jazdy samochód napędza przede wszystkim przednią oś. Tylny napęd dołączany jest w razie potrzeby np. gdy system wyczuje utratę przyczepności, będziemy podjeżdżać pod wzniesienie lub poruszać się po delikatnie pagórkowatym terenie czy po piaszczystej drodze. Kierowca może korzystać też z rozbudowanych opcji jazdy. Dzięki selektorom trybów jazdy można przygotować auto do poruszania się w bardziej wymagających warunkach np. na śniegu lub na luźnej nawierzchni.

Mistrz miejskiej jazdy. I nie tylko!

Absolutnie wzorowa w mieście, dobrze radząca sobie na drogach szybkiego ruchu i, z napędem AWD-i, zaskakująco dzielna w trudniejszym terenie. Tak można opisać Toyotę Yaris Cross.

Toyota wypuściła na drogi kolejny bestseller, który idealnie dopełnia klasycznego Yarisa. Każdy kto potrzebuje trochę większego i praktyczniejszego auta, a jednocześnie chce, żeby było poręczne i niedrogie, powinien zapoznać się z małym SUV-em Toyoty.