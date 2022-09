Przepis na SUV-a idealnego? Odpowiedni napęd to klucz do sukcesu

To klasyczna sytuacja "coś za coś". Kierowca chce podniesiony samochód o ponadprzeciętnych walorach praktycznych? Musi się liczyć, że w porównaniu z klasycznym autem zużycie paliwa będzie wyższe. Silnik spalinowy potrzebuje więcej paliwa, żeby napędzić wyższy i cięższy samochód. Chyba, że zdecydujemy się na napęd, który oszuka prawa fizyki, a spalinową jednostkę wesprze w sprytny sposób.

REKLAMA

Mowa oczywiście o coraz popularniejszych samochodach hybrydowych. Odpowiedni napęd kasuje największą wadę SUV-ów i pozwala cieszyć się ze wszystkich ich zalet. Bez nerwowego patrzenia na komputer pokładowy.

Ile benzyny potrzebuje przestronny SUV?

Za przykład może nam posłużyć nowy model Toyoty, marki która jest w Polsce zdecydowanym numerem 1 i wyznacza trendy. Lada chwila na nasze drogi wyjedzie Corolla Cross, a więc nowy SUV z Japonii. To murowany bestseller, ponieważ już w przedsprzedaży Toyota zebrała na niego kilkaset zamówień.

Toyota Corolla Cross powstała na platformie GA-C i ma 4460 mm długości, 1825 mm szerokości i 1620 mm wysokości. Rozstaw osi to 2640 mm, czyli dokładnie tyle, ile w Toyocie C-HR. Corolla Cross wygodnie usadowi się więc pomiędzy wspomnianym C-HR-em, a większą Toyotą RAV4. Bagażnik pomieści 487 litrów (w C-HR'rze ma pojemność 377 litrów, a w RAV4 - 520 litrów w wersji plug-in i 580 w wersji benzynowej lub klasycznej hybrydzie).

To więc już naprawdę spory SUV. Corolla Cross jest wyposażona w hybrydowy układ napędowy bazujący na 2-litrowym silniku benzynowym. Moc systemowa układu to aż 197 KM, a przyspieszenie od zera do 100 km/h trwa 8,1 sekundy.

Zużycie paliwa? W zależności od wersji to między 5,0 a 5,4 litra na sto kilometrów.

Toyota Corolla Cross fot.Toyota

Jak osiągnąć tak znakomity wynik? Cyfra pięć to klucz

Na pokładzie Corolli Cross pracuje piąta generacja napędu hybrydowego. Wszystkie elementy są zdecydowanie mniejsze – o około 20-30 proc. od tych w czwartej generacji. Mniejsze rozmiary oznaczają też o wiele niższą masę podzespołów. Ponadto przeprojektowano układ przeniesienia napędu. Zastosowano nowe układy smarowania i rozprowadzania oleju, które wykorzystują olej o niskiej lepkości. Przyczynia się to do poprawy wydajności i zwiększenia mocy poprzez zmniejszenie strat elektrycznych i mechanicznych.

Nowa generacja układu hybrydowego oznacza dla kierowcy przede wszystkim niższe zużycie paliwa. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu wydajniejszego akumulatora litowo-jonowego. Zestaw baterii jest mocniejszy i aż o 40 procent lżejszy niż wcześniej. Tym samym możliwe jest pokonywanie jeszcze większych dystansów w trybie wyłącznie elektrycznym i korzystanie z elektrycznego napędu przez dłuższy czas.

Toyota Corolla Cross fot. Toyota

Hybrydowy napęd to nie tylko niskie zużycie paliwa. Kierowcy SUV-ów szukają czegoś jeszcze

Jeśli trzeba by wskazać jedną rzecz, za którą kierowcy pokochali SUV-y, to byłaby to uniwersalność. To wygodne i przestronne auta, opracowane tak, by sprostać każdemu zadaniu. Dlatego często oferowane są z napędem na cztery koła. Znakomicie czują się w mieście, ale wcale nie ograniczają się do walki z dziurami w nawierzchni i złośliwymi krawężnikami.

Porządnego SUV-a spokojnie można zabrać poza asfaltowe szlaki, gdzie poradzi sobie z wieloma wyzwaniami.

Hybrydowa Corolla Cross może mieć napęd AWD-i. Polscy kierowcy znają go z RAV4, Highlandera oraz Yarisa Cross. I bardzo sobie chwalą. Dodatkowy elektryczny silnik montowany przy tylnej osi osiąga moc 40 KM (30,6 kW). Tylny silnik dołączany jest automatycznie, zwiększając trakcję i dając większe poczucie bezpieczeństwa na nawierzchniach o niskiej przyczepności. Wersja z napędem AWD-i ma takie same osiągi podczas przyspieszania jak auto z napędem na przód.

Szukasz SUV-a dla siebie? Może właśnie hybrydowy będzie dla ciebie najlepszym wyborem

Każdy, kto szuka SUV-a powinien bardzo poważnie zastanowić się nad napędem. Dla większości kierowców najlepszym wyborem może się okazać właśnie hybryda. Podczas codziennej jazdy zaskoczy oszczędnością, co więcej, sprawdzi się także, kiedy wyjedziemy na drogę szybkiego ruchu lub zjedziemy w lekki teren.

Spalanie na poziomie około pięciu litrów na sto kilometrów w przestronnym i wygodnym rodzinnym SUV-ie to marzenie wielu kierowców. Dzięki dopracowanemu napędowi piątej generacji to możliwe. Toyota udowadnia w Corolli Cross, że nie trzeba iść na żadne kompromisy.

Toyota Corolla Cross fot. Toyota