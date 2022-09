Hybrydy nie nadają się do jazdy w terenie? No to patrzcie

Samochody, które radzą sobie doskonale na bezdrożach, nie mają zwykle wiele wspólnego z praktycznością. Choć są w stanie przejechać przez grząski grunt i brodzić w wysokiej wodzie, to na co dzień potrafią być uciążliwe. Są mało komfortowe, głośne, mają duży apetyt na paliwo i nie pozwalają na osiąganie większych prędkości.

Nie wszyscy potrzebują jednak terenówek, którymi zapuszczą się głęboko w nieznany ląd. Większość osób chce, aby ich samochód był praktyczny i funkcjonalny. Z tego powodu często decydują się na SUV-a. Chcą również, aby był oszczędny i dynamiczny, więc decydują się na napęd hybrydowy. Takim samochodem jest właśnie Toyota RAV4. A co jeśli do ich domu nie prowadzi asfaltowa nitka, tylko leśna droga, często zabłocona i nierówna? To właśnie dla nich jest wersja Adventure.

Adventure wyróżnia się znacznie odważniejszą stylistyką, która również nadaje bardziej terenowego charakteru. Przód auta podkreślony jest czarnym grillem, a znaczek Toyoty został umieszczony niżej, pośrodku grilla, zamiast pod samą linią maski. Uwagę zwracają jednak przede wszystkim srebrne osłony podwozia, które znajdują się zarówno z przodu jak i z tyłu.

Co z właściwościami terenowymi?

RAV4 w wersji Adventure charakteryzuje się zwiększonym prześwitem, ale kluczem do sukcesu jest tutaj inteligentny napęd na cztery koła AWD-i. Jest to rodzaj napędu, który zarezerwowany jest wyłącznie dla hybrydowych modeli. Czym się wyróżnia? Napęd AWD-i różni się od klasycznego napędu na cztery koła tym, że między przednią i tylną osią nie ma żadnego mechanicznego połączenia. Nie znajdziemy tam żadnego wału napędowego ani skrzyni rozdzielczej z reduktorem. Za napędzanie tylnych kół odpowiada elektryczny silnik, sterowany przez rozbudowany komputer układu hybrydowego.

Przewagą takiego rozwiązania jest fakt, że praktycznie nie zwiększa zużycia paliwa w przeciwieństwie do konwencjonalnych układów. W zależności od warunków, napęd może być przekazywany tylko na przednie koła. Nie oznacza to jednak, że samochód porusza się wtedy wyłącznie przy wykorzystaniu silnika spalinowego. Układ hybrydowy obejmuje również elektryczny silnik, który znajduje się z przodu. Układ AWD-i to także kompaktowa budowa, która pozwala na zachowanie pełnej funkcjonalności. Pomimo zastosowania elektrycznego silnika, przestrzeń bagażowa nie została zmniejszona i wynosi 580 litrów.

Napęd na cztery koła na zawołanie

Napęd tylnych kół działa niezależnie od silników napędzających przednią oś. Oznacza to, że może być on dołączony i rozłączony w każdym momencie. Wystarczy tylko, że inteligentny algorytm uzna, że wystąpiła taka potrzeba. A kiedy wykorzystywany jest tylny napęd? Podczas ruszania i jazdy po śliskiej nawierzchni, ale także w zakrętach oraz na miękkim podłożu, czyli wtedy, gdy zaciągnięcie tylnych kół do pracy może zwiększyć przyczepność, stabilność oraz sterowność. Rozdział napędu między kołami przednimi i tylnymi zawiera się w przedziale od 100:0 do 40:60. Oznacza to, że w niektórych sytuacjach większa część momentu obrotowego będzie trafiała na tylne koła.

Oszczędny i dynamiczny układ napędowy

Toyota RAV4 Adventure napędzana jest układem hybrydowym czwartej generacji, który został oparty na bardzo wydajnym silniku benzynowym o pojemności 2,5 litra. Przekazuje on napęd na przednie koła we współpracy z silnikiem elektrycznym i generatorem. Na układ hybrydowy składa się także elektryczny silnik, który napędza tylną oś. Łączna moc układu wynosi 222 KM, co pozwala na rozpędzenie od 0 do 100 km/h w 8.1 sekundy. To wszystko przy zachowaniu bardzo rozsądnego apetytu na paliwo. Średnie zużycie wynosi 5.6-5.9 l/100 km.

Czym jeszcze wyróżnia się wersja Adventure?

Wersję Adventure wyróżnia także dwukolorowy lakier. To połączenie zieleni Urban Khaki oraz jasnego Dynamic Grey, który pokrywa dach, przednie słupki oraz tylny spojler. Takie połączenie kolorów ma przywoływać na myśl Toyotę Land Cruiser FJ40. Wewnątrz znajdziemy specjalną tapicerkę łączącą gładką czarną skórę syntetyczną z kontrastowymi pomarańczowymi przeszyciami. Ciekawym elementem są także ozdobne pikowania na oparciach.

