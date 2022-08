Suzuki Moto Szkoła. Takie szkolenia powinny być obowiązkowe

W szkoleniach Suzuki Moto Szkoły biorą udział najróżniejsi motocykliści, kobiety i mężczyźni. Niektórzy mają prawo jazdy od kilku tygodni, inni od kilkudziesięciu lat. To informatycy, dziennikarze, a nawet zawodnicy.

Jedni przyjechali miejskimi naked bike'ami (od nieśmiertelnych SV650 po GSX-S1000), drudzy motocyklami adventure typu V-Strom, a jeszcze inni sportowymi turystykami (np. nowym Suzuki GSX-S1000GT) albo legendarnym modelem Suzuki Hayabusa.

Niektórzy odczepiali kufry i wjeżdżali na tor. Zabrakło tylko jednego, charakterystycznego elementu: młodzieży. Niemal wszyscy, z nielicznymi wyjątkami, byli w co najmniej średnim wieku. Widocznie młodzi motocykliści są przekonani, że wszytko potrafią i nie muszą się uczyć bezpiecznej jazdy.

Celem zajęć Suzuki Moto Szkoły jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa aktywnego uczestników. Aktywnego, to znaczy takiego, które zapobiega wypadkom. Konkretnie chodzi o to, aby jak najbezpieczniej jeździć po zakrętach.

Zdałeś egzamin i myślisz, że coś umiesz? To błąd

Prawda jest inna. Krótko po zdaniu prawa jazdy kat. A (lub A1 /A2) nie umiemy prawie nic, nawet jeśli mieliśmy szczęście i trafiliśmy do dobrej szkoły nauki jazdy. Tam po prostu nie ma czasu, ani warunków, żeby nauczyć się bezpiecznie pokonywać zakręty.

Efekty są łatwe do przewidzenia i widzimy je na drogach. Po raz kolejny czytamy, że motocyklista miał tragiczny wypadek bez udziału innych uczestników ruchu. Policja pisze w komunikacie, że "nie opanował maszyny na zakręcie". Ludzie popełniają podręcznikowe błędy, z powodu złych nawyków, niedostatków techniki i nadmiernej wiary we własne umiejętności.

Suzuki Moto Szkoła to inicjatywa polskiego importera tej firmy, której celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa motocyklistów. Polega na organizacji cyklicznych szkoleń na torach, których głównym celem jest nauka poprawnej techniki pokonywania zakrętów.

Dzięki temu, że sponsorami cyklu są firmy Suzuki i Allianz, jego cena jest atrakcyjna. To tylko 350 zł za cały dzień spędzony na dobrym do szkolenia torze pod opieką profesjonalnych instruktorów. W dodatku dostaniesz smaczny kotlet na obiad i wszyscy będą dla ciebie mili.

Szkolenia Suzuki Moto Szkoły są przeprowadzane przez znakomitych instruktorów z JC Group i pod czujnym okiem właściciela firmy, Janusza Czai, który jest jednym z najbardziej doświadczonych polskich szkoleniowców. Jeśli przerażają was słowa: "tor" i "zakręty", tym bardziej powinniście się na nie udać.

Suzuki Moto Szkoła fot. ŁK

Nie bójcie się torów. Jest na nich bezpieczniej, niż na drogach

Janusz Czaja podkreśla, że szkolenia nie dotyczą sportowej jazdy, tylko bezpiecznej jazdy. Poza niezależnie od warunków, technika poprawnego pokonywania wiraży jest podobna. Elementy kursu można od razu stosować codziennej jazdy, po dostosowaniu ich do ruchu po publicznych drogach. Chodzi o zachowanie rozsądnej prędkości, pozostawanie na swoim pasie ruchu, wzięcie pod uwagę, że napotkamy zakręty o nieznanej konfiguracji i stanie nawierzchni oraz obecność innych kierowców i pieszych.

Szkolenie obejmuje cztery podstawowe elementy: poprawny tor jazdy, właściwą pracę gazem, odpowiednie patrzenie przed siebie w czasie jazdy i pozycję na motocyklu. Gwarantuję, że otwiera oczy nie tylko początkującym, czego byłem świadkiem w sobotni poranek na torze Jastrząb.

Jedyny element, który może przeszkadzać absolutnym świeżakom, to założenie instruktorów, że każdy uczestnik ma bazową wiedzę na temat bezpiecznego ubioru (jego składniki oraz inne warunku udziału są opisane na stronie Suzuki Moto Szkoły) i wie, jakie są absolutne podstawy techniki jazdy motocyklem. Umie używać przeciwskrętu, międzygazu, odciążenia rąk na kierownicy itp.

Jeśli tego nie wiesz i jeździsz motocyklem, czym prędzej to zmień, bo stwarzasz zagrożenie dla bezpieczeństwa, swojego i innych uczestników ruchu. To nie żadna tajemna wiedza, tylko abecadło, bez którego opanowania nie powinno się wsiadać na motor.

Tor szkoleniowy Jastrząb zlokalizowany ok. 30 km od Radomia nadaje się idealnie do takiej nauki. Jest asfaltowy (czyli mamy do czynienia z taką samą nawierzchnią, jak na drogach publicznych), bezpieczny, ale ciekawy. Zakręty są ułożone w konfigurację, która pozwala nauczyć się pokonywać bezpiecznie każdy rodzaj. Jest nawet przewyższenie, czyli pojedziemy pod górę i w dół do kolejnego zakrętu.

Suzuki Moto Szkoła, Janusz Czaja fot. ŁK

Zajęcia Suzuki Moto Szkoły są prowadzone w całej Polsce

Szkolenia są prowadzone przez cały sezon (w tym roku będzie ich dziewięć) i na różnych torach na terenie Polski (np. Tor Łódź, Tor Jastrząb, Stary Kisielin, Autodrom Pomorze). Większość osób znajdzie coś niedaleko miasta, w którym mieszka.

Na szkoleniu, w którym wziąłem udział, było dużo osób, ale to zupełnie nie przeszkadzało czerpać z niego wiedzę i przyjemność. Instruktorzy natychmiast nas podzielili na grupy odpowiedniej wielkości i zajmowali się każdym po kolei i z osobna.

Muszę przyznać, że przekazywane wskazówki były bardzo zrozumiałe. Najpierw powiedzieli, co masz robić. Potem, bo obserwacji jazdy, powiedzieli, co robisz źle w sposób, który pozwalał na zrobienie szybkich postępów. System wypracowany przez JC Group jest imponująco skuteczny.

Jeśli masz motocykl Suzuki, powinieneś wziąć w nim udział w pierwszy wolny weekend i w ten sposób pomóc zmienić złą opinię panującą na temat sposobu jazdy polskich motocyklistów. A potem zapisywać się na nie cyklicznie, przynajmniej raz w roku.

Jeździsz od lat, a nigdy nie byłeś na torze? Lepiej późno niż wcale!

Suzuki Moto Szkoła jest przeznaczona dla użytkowników jednośladów tej japońskiej marki. To jedyny warunek. Nikt nie będzie zaglądał ci w kalendarz, ani sprawdzał stażu za kierownicą. Jeśli kupisz, weźmiesz w leasing albo pożyczysz dowolny motocykl Suzuki, możesz wziąć udział w szkoleniu, którego cena jest promocyjna. Następna okazja już 28 sierpnia 2022 r. Harmonogram Suzuki Moto Szkoły na resztę lata przedstawia się następująco:

28.08 - Tor Jastrząb

02.10 - Tor Jastrząb

W 2022 roku na polskich drogach ginie wyjątkowo dużo motocyklistów. Jazda szybkim jednośladem to fantastyczna przygoda, ale trzeba pamiętać, że statystycznie jest najmniej bezpiecznym środkiem transportu. Zrób wszystko, żeby to zmienić. Kiedyś sam sobie podziękujesz, że to zrobiłaś albo zrobiłeś.

Suzuki Moto Szkoła fot. ŁK