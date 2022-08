Nowy Volkswagen Multivan - idealny kompan w podróży na Hel

Nowoczesność czy funkcjonalność. Nie musisz wybierać

Wizualnie nowy Multivan nie odcina się od tradycji, ale przedstawia jej nowoczesną interpretację. Klasyczną linię nadwozia może doskonale podkreślać dwukolorowy lakier, który przywołuje na myśl kultowy już model T1 Bulli. Symbol nowoczesności? To zdecydowanie matrycowe reflektory IQ.Light połączone podświetlaną listwą. Charakter tego auta mogą doskonale akcentować 19-calowe felgi. Połączenie klasycznych linii z łagodnymi zaokrągleniami tworzy ponadczasowy design i funkcjonalny minimalizm. Nie możemy jednak zapomnieć o praktycznym wymiarze tego modelu.

Zabierz rodzinę lub przyjaciół i podróżuj tak, jak chcesz

Dobrze zaplanowana przestrzeń pasażerska to ogromny atut Multivana. Zastosowanie całkowicie płaskiej podłogi oraz szyn montażowych pozwoliło na zwiększenie funkcjonalności i dowolności w aranżowaniu miejsca. Standardem jest siedem pojedynczych foteli, które z łatwością możemy składać, przesuwać oraz demontować. Ich masa została zmniejszona, aby cały proces przechodził łatwo i przyjemnie. Dzięki takiemu rozwiązaniu, sami możemy decydować ile przestrzeni przeznaczyć na bagaż, a także przewozić przedmioty o niestandardowych gabarytach. Multivan sprawdzi się idealnie na dalekie podróże z całą rodziną oraz na weekendowe wypady z przyjaciółmi, dostosowując się do potrzeb.

Tylne fotele nowego Multivana fot. Volkswagen

Idealny dla aktywnie wypoczywających

Nie lubisz być za długo w jednym miejscu? Wolisz wypoczywać aktywnie? Ten samochód rozumie twoje potrzeby. Dzięki demontowanym fotelom, w środku jesteś w stanie zmieścić bagaż, którego potrzebujesz. Deska, narty, rower, namiot? Żaden problem. Długość podłogi za pierwszym rzędem siedzeń wynosi 242,5 centymetra, a w wersji z dłuższym rozstawem osi jest dłuższa o 20 centymetrów.

Półwysep helski to właściwy kierunek dla nowego Multivana

Dlaczego? Półwysep Helski to mekka polskich sportów wodnych. Nic dziwnego, to miejsce przyciąga nie tylko swoją wyjątkowością, ale także świetną infrastrukturą. Znajdziemy tam m.in. Zatokę Pucką, która jest duża i płytka, a dzięki temu także bezpieczna. To idealne miejsce do uprawiania wind i kitesurfingu. Po drugiej stronie półwyspu znajduje się plaża rozpościerająca się na niemal 30 kilometrów, na której stacjonuje wiele szkół sportów wodnych oraz spotów do surfowania. To doskonały kierunek na aktywną podróż Multivanem. Bez problemu zabierzesz niezbędny sprzęt, niezależnie od tego, czy potrzebujesz deski, aby łapać morskie fale, czy roweru, aby przemierzać jeden z najbardziej wyjątkowych szlaków rowerowych w Polsce, biegnący wzdłuż Bałtyku. A kiedy zapragniesz odpocząć, możesz podziwiać gwiaździste niebo przez duży panoramiczny dach.

To nie tylko samochód - to także miejsce spotkań i pracy

Aktywny tryb życia stawia wiele wyzwań. Codzienne sprawy czy te związane z pracą trzeba załatwiać w najróżniejszych miejscach. Doskonale tym potrzebom odpowiada wnętrze nowego Multivana, które świetnie nadaje się na miejsce spotkań i wspólnego spędzania czasu, ale jest to także wygodna przestrzeń do pracy. Konsola środkowa, która w czasie jazdy zapewnia miejsce na kubek z kawą, podczas postoju może zmienić się w praktyczny, przesuwany stolik. W zależności od potrzeb, można go rozłożyć tylko z jednej lub z obu stron. Bez problemu zmieści się na nim laptop. O komfort pracy zadba też duża dostępność gniazd USB-C, które pozwalają na naładowanie sprzętu.

Opcjonalnie dwa fotele w drugim rzędzie siedzeń mogą być wyposażone w zintegrowane pasy bezpieczeństwa. Dzięki temu możliwe jest ustawienie ich tyłem do kierunku jazdy, a vis-a-vis do siedzeń w trzecim rzędzie. Kiedy dołączymy do tego obustronnie rozkładany stolik, uzyskamy doskonałą przestrzeń dla towarzyskich spotkań i pogawędek. To także dobra opcja dla podróżujących z dziećmi.

Dach panoramiczny w Multivanie fot. Volkswagen

Szeroki wybór wersji napędowych

Nowy Multivan jest po raz pierwszy dostępny z napędem hybrydowym typu plug-in. Dzięki zastosowaniu dużej baterii, możliwe jest przejechanie nawet 48 kilometrów wyłącznie na napędzie elektrycznym. Oznacza to, że przejeżdżając przez miasto, możemy przemieszczać się bezgłośnie i bez emisji dwutlenku węgla. Na dłuższych trasach akumulatory zostaną doładowane dzięki silnikowi spalinowemu, który pełni także rolę generatora. Cały układ generuje 218 KM, a moc na koła przekazywana jest za pośrednictwem dwusprzęgłowej, 6-biegowej przekładni DSG.

Równolegle w ofercie znajdują się także dwa turbodoładowane silniki benzynowe - 1.5 TSI o mocy 136 KM oraz 2.0 TSI o mocy 204 KM, a także dobrze znana wysokoprężna jednostka 2.0 TDI, która rozwija moc 150 KM. Konwencjonalne układy napędowe wykorzystują 7-stopniową przekładnie DSG.

Bezpieczeństwo to podstawa udanej wyprawy

Nowy Multivan wyposażony jest w najnowszą technologię, która zapewnia komfort podróżowania oraz bezpieczeństwo. We wszystkich wersjach montowane są wyłącznie reflektory w technologii LED, ale dostępne są także innowacyjne matrycowe reflektory LED IQ.Light z dynamiczną regulacją zasięgu i doświetlaniem zakrętów. Opcjonalny asystent IQ.DRIVE wspomaga kierowcę podczas jazdy, czasowo odpowiadając za skręcanie, przyspieszanie oraz hamowania zapewniając doskonałe wsparcie w długich podróżach. Na pokładzie obecne są także takie systemy jak asystent utrzymania na pasie ruchu, asystent hamowania z funkcją rozpoznawania pieszych i rowerzystów czy wskaźnik spadku ciśnienia w oponach.

Do dyspozycji kierowcy są czytelne cyfrowe zegary Digital Cockpit 10" z personalizowanym wyświetlaczem oraz system rozpoznawania i wyświetlania znaków drogowych. Systemem pokładowy obsługiwany jest za pomocą dużego dotykowego ekranu, umieszczonego centralnie. Jego przekątna wynosi 10 cali. Na życzenie, na pokładzie może znaleźć się również system nawigacji satelitarnej. O odpowiedni nastrój w środku zadba ambientowe podświetlenie, które oferuje wybór nawet 30 kolorów. Podróżujący docenią z całą pewnością funkcjonalność, jaką oferują liczne schowki, półki czy uchwyty, dzięki którym we wnętrzu będzie zawsze panował porządek. Funkcja App-Connect zapewni łączność ze smartfonem z możliwością bezprzewodowego połączenia przy wykorzystaniu interfejsu Apple CarPlay. Multivan może być także wyposażony w indukcyjną ładowarkę do telefonu, która będzie przydatna podczas dłuższych podróży.

Coś więcej niż środek transportu

W nowym Multivanie odnajdzie się każdy. To auto nad wyraz praktyczne i funkcjonalne, ale zapewnia także niezwykłą wygodę podczas podróży. Nowoczesna technologia czuwa nad kierowcą oraz zapewnia komfort pozostałym podróżującym. Bogate wyposażenie standardowe oraz szeroki zakres konfiguracji sprawiają, że każdy może stworzyć własnego Multivana na miarę swoich potrzeb, który będzie czymś więcej niż tylko środkiem transportu.